Ankara sostiene la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla cessazione delle ostilità per 30 giorni in Siria per facilitare la consegna degli aiuti umanitari, ha dichiarato oggi il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri turco Hami Aksoy.

"Accogliamo con favore la risoluzione adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in risposta al peggioramento della situazione umanitaria in tutta la Siria, in particolare nella parte orientale di Ghouta, dove si richiede la cessazione immediata delle ostilità per almeno 30 giorni al fine di garantire la fornitura di assistenza umanitaria e l'evacuazione dei feriti," — si afferma nella dichiarazione di Aksoy ricevuta da Sputnik.