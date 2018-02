Russiagate, Casa Bianca reagisce al memorandum dei democratici

"Come il presidente afferma da molto tempo il presidente, né lui né i membri del suo staff elettorale hanno fatto accordi con una potenza straniera nelle elezioni nel 2016 e nulla nella nota di oggi smentisce questo fatto," — ha concluso la Sanders.

Il memorandum dei democratici è stato pubblicato sabato in risposta ad un'azione analoga dei repubblicani. Il documento è stato ampiamente modificato. In precedenza il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva vietato la sua pubblicazione integrale in quanto, secondo l'avvocato della Casa Bianca, contiene informazioni sensibili e riservate.

In precedenza i repubblicani della Camera dei Rappresentanti avevano pubblicato un memorandum sulle violazioni dell'FBI nell'ambito delle indagini sul presunto intervento russo nel processo elettorale statunitense.