L’ex presidente dell’Ucraina Leonid Kuchma ha dichiarato che l’Ucraina non è mai stata un vero e proprio stato, ma che il popolo del paese oggi si trova in una situazione terribile. Lo riporta Ukraina.ru.

"L'Ucraina non è mai stata uno stato nel vero senso della parola, ma la situazione odierna degli ucraini è spaventosa. Chi pagherà per loro? Se non lo farà il Fondo Monetario Internazionale, chi dichiarerà il default?" chiede lui?

Il politico è sicuro la responsabilità della situazione attuale è dei deputati del parlamento dell'Ucraina e delle èlite del paese. Con questo Kuchma ha osservato che oggi i politici si stanno preparando per le imminenti elezioni presidenziali e parlamentari, dimenticando le condizioni di vita della popolazione e lo stato dell'economia nazionale.

Inoltre, come ha notato l'ex capo di stato, alla conferenza di sicurezza di Monaco che si è conclusa la scorsa settimana, l'Ucraina è rimasta ai margini. "Se il presidente non fosse andato là e non ci avesse ricordato che siamo su una mappa europea, probabilmente lo avremmo dimenticato. Questo è ciò che fa paura e dovremmo pensarci su", ha detto.

In precedenza, Kuchma ha espresso il rammarico che la legge sulla reintegrazione del Donbass, firmata da Petro Poroshenko, non menziona gli accordi di Minsk.