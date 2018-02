Ucraina, Poroshenko firma la legge sul reintegro del Donbass

Per entrare in vigore, il documento deve essere pubblicato nella gazzetta ufficiale dello Stato ucraino "Golos Ukrainy" (La Voce dell'Ucraina).

Al momento della firma Poroshenko ha dichiarato che la legge "fornirà un meccanismo legislativo per il ritorno politico e diplomatico" del Donbass sotto il controllo di Kiev. Allo stesso tempo ha incaricato il ministro della Difesa e il capo dello Stato maggiore di preparare entro il 1 aprile le proposte per modificare il formato dell'operazione militare ATO nell'est del Paese e per presentare la candidatura del comandante delle forze congiunte.

La legge conferisce al presidente il diritto di utilizzare le forze armate in tempo di pace per proteggere la sovranità dello Stato ucraino: detto in altri termini il capo di Stato potrà usare l'esercito nel Donbass senza dichiarare guerra. Inoltre, anche in prima lettura, i parlamentari ucraini hanno escluso il paragrafo sulla priorità degli accordi di Minsk per la risoluzione del conflitto.