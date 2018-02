Siria, Lavrov: Preoccupati da tentativi USA di dividere il paese

"Naturalmente — ha spiegato nel corso della conferenza dal titolo ‘Russia in Medio Oriente: giocare su tutti i campi' a Mosca —, quando parliamo della necessità di preservare la sovranità e l'integrità territoriale della Siria, questo è un requisito non solo del diritto internazionale in generale, ma in particolare della risoluzione 2254, non possiamo non osservare con sgomento i tentativi di dividere la Siria. Tali timori sorgono quando si esaminano i piani che gli Stati Uniti stanno iniziando ad attivare sul terreno, principalmente a est dell'Eufrate, nei vasti territori tra questo fiume e i confini della Siria con l'Iraq e la Turchia".