Saakashvili rileva cosa farà collassare velocemente l'Ucraina

In un'intervista con il giornale austriaco Die Presse, l'ex presidente della Georgia ed ex governatore della regione di Odessa Mikheil Saakashvili ha spiegato il motivo per cui l'Ucraina si trova sull'orlo del baratro.

Il politico è convinto che il Paese si trovi in una situazione pericolosa per gli oligarchi.

"L'Ucraina si sta trasformando in uno Stato mafioso per i grandi interessi degli oligarchi. Il 70% dell'economia appartiene a 7 oligarchi, i più importanti sono Rinat Akhmetov e Petro Poroshenko, che insieme detengono la metà di questa ricchezza. Le istituzioni sono molto deboli, il governo praticamente non funziona. Nel Paese girano gruppi paramilitari gestiti dallo stesso Poroshenko. Gruppi simili sono agli ordini del ministro degli Interni Arsen Avakov e di Akhmetov," — ha denunciato Saakashvili.

Il politico si è inoltre lamentato del degrado economico delle regioni orientali e meridionali dell'Ucraina, dell'emigrazione e dei sentimento separatisti nella Transcarpazia: questo mix potrebbe portare al crollo del Paese.

Inoltre Saakashvili ha detto che durante il suo mandato come governatore della regione di Odessa "non aveva abbastanza denaro per le riforme."