Russiagate, Mosca considera un assurdo le accuse americane contro 13 russi

Il procuratore speciale americano Robert Mueller ha presentato ieri formalmente le accuse contro 13 russi e tre società russe per "cospirazione contro gli Stati Uniti" e "frode", si afferma nel documento accusatorio.

Nel testo si legge che queste persone avrebbero diffuso "informazioni diffamatorie" contro i candidati alla presidenza degli Stati Uniti e nelle primarie Hillary Clinton, Marco Rubio e Ted Cruz, così come avrebbero cercato di sostenere il candidato democratico Bernie Sanders ed il repubblicano Donald Trump.

Inoltre si ipotizza che i sospetti si siano presentati come rappresentanti di organizzazioni ed attivisti americani, abbiano organizzato manifestazioni di protesta negli Stati Uniti ed abbiano pagato i dimostranti americani tramite conti bancari russi. Inoltre, secondo Mueller, gli accusati si sarebbero recati negli Stati Uniti per raccogliere "informazioni di intelligence" necessarie per interferire nelle elezioni.

"Sono in tredici, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Tredici persone avrebbero manipolato le elezioni negli Stati Uniti?! Tredici persone contro il budget miliardario delle forze di sicurezza? Contro i servizi segreti ed il controspionaggio, contro i più moderni sviluppi tecnologici e la tecnologia?.. Assurdo? Sì!" — ha commentato su Facebook la portavoce del dicastero diplomatico russo.

Ha inoltre osservato che "tutto questo è la moderna realtà politica americana".