“Netanyahu non verrà condannato per le accuse di corruzione”

L'analista israeliano Tahsin al-Halabi ha detto a Sputnik che il premier Benjamin Netanyahu non sarà condannato, come è uscito indenne nel 1999.

"Non è la prima volta che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu viene interrogato per un'inchiesta di corruzione e concussione. Dopo la fine del suo mandato, quando aveva guidato il governo dal 1996 al 1999, la sua casa è stata perquisita perché si era appropriato di cose che doveva restituire allo Stato israeliano," — ha detto l'esperto.

Secondo al-Halabi, le indagini contro Netanyahu non sono abbastanza trasparenti ed ancora una volta riuscirà ad evitare la condanna. sfuggirà alla punizione. Il caso Olmert è un'eccezione alle regole (nel 2014 l'ex primo ministro israeliano Ehud Olmert è stato condannato per aver preso tangenti — ndr).

A sua volta il docente di diritto internazionale Aiman Salamah ha detto a Sputnik:

"Se le colpe del primo ministro Benjamin Netanyahu verranno provate, rischia una multa o 10 anni di carcere, come è avvenuto con Olmert". (Nel 2014, il tribunale distrettuale di Tel Aviv ha condannato Olmert a sei anni di prigione e al pagamento di una multa di un milione di shekel, pari a 226mila euro).

L'esperto di diritto internazionale ha respinto l'idea secondo cui il premier Netanyahu debba dimettersi durante le indagini.

"Ai giudici non fa differenza se Netanyahu è il capo del governo o un cittadino comune".

Il professore di diritto internazionale Aiman Salamah ha aggiunto che "il diritto internazionale e la legge israeliana dicono che "una persona accusata che ricopre un incarico pubblico non gode dell'immunità o di sconti di pena per i crimini commessi." Pertanto Netanyahu non riuscirà ad evitare l'eventuale condanna grazie al suo incarico di governo, è convinto l'interlocutore dell'agenzia.