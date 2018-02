Accordo tra Turchia e USA per normalizzare rapporti

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha dichiarato in una conferenza stampa congiunta con il segretario di Stato americano Rex Tillerson di aver concordato il meccanismo per normalizzare le relazioni.

Secondo il capo della diplomazia turca, ieri si è svolto l'incontro tra Tillerson e il presidente Erdogan.

"Ieri secondo le nostre volontà comuni, abbiamo concordato la normalizzazione delle relazioni. Ma gli Stati Uniti ci hanno ripetutamente promesso cose che non hanno mantenuto. Abbiamo detto come intraprendere azioni che non rimarranno sulla carta, abbiamo deciso di creare un meccanismo per risolvere questi problemi", ha detto il ministro.

Il diplomatico ha sottolineato che il primo incontro tra i rappresentanti di Turchia e Stati Uniti nell'ambito di questo meccanismo si terrà a marzo.

In precedenza il Dipartimento di Stato aveva definito produttivo l'incontro tra Tillerson ed Erdogan ad Ankara.