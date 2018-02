Cecenia, il presidente Kadyrov augura a Putin di stare al Cremlino a vita

Il presidente della Repubblica Cecena della Federazione Russa Ramzan Kadyrov ha augurato a Vladimir Putin di governare per tutta la vita e lo ha ringraziato per tutto quello che ha fatto per la Cecenia.

Il post, pubblicato da Kadyrov su Telegram, è stato scritto in concomitanza con l'11esimo anno in cui ricopre l'incarico di presidente della Repubblica Cecena. Nel testo Kadyrov ha espresso gratitudine a Putin per aver creduto in lui ed ha sottolineato che in tutti questi anni ha cercato di ripagare la fiducia del presidente.

"Auguro al nostro presidente e comandante supremo una vita lunga e che governi lo Stato per tutta la vita. Saremo sempre fedeli e risolveremo tutti i compiti al meglio!"

Kadyrov ha osservato che grazie al sostegno di Putin le autorità cecene hanno completamente sradicato il terrorismo dalla regione e sono inoltre riusciti a risolvere molti problemi sociali ed economici.

Ora, secondo Kadyrov, la Cecenia vive un periodo di prosperità e per tutti gli abitanti sono state create le condizioni per lavorare, studiare, divertirsi ed autorealizzarsi.