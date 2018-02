Presidente Poroshenko definisce il più grande problema dell'Ucraina

Il principale problema dell'Ucraina resta ancora la corruzione. Lo ha dichiarato in un'intervista con la rivista austriaca Profil il capo di Stato Petro Poroshenko.

"La corruzione è sempre stata e rimane il problema principale dell'Ucraina", ha detto il presidente.

Ha aggiunto che per questo motivo ha chiesto l'istituzione nel 2018 di un tribunale speciale indipendente anti-corruzione.

Secondo Poroshenko, Kiev ha in programma di lavorare con i servizi segreti occidentali per riportare in patria il denaro esportato illegalmente dagli oligarchi e funzionari corrotti dello Stato ucraino.

Il capo di Stato ucraino ha inoltre menzionato le principali priorità della politica nazionale. Ha sottolineato che la cosa più importante per Kiev è entrare a far parte della NATO e della UE.

In precedenza era stato riferito che l'Unione Europea ha rifiutato lo stanziamento di una tranche da 600 milioni di euro a beneficio dell'Ucraina, dal momento che Kiev non ha implementato quattro condizioni su ventuno per la concessione di aiuti economici, una delle quali è l'istituzione di un tribunale anti-corruzione.