Financial Times: “se Bruxelles rinuncia ai Balcani arriverà la Russia”

"Dopo una lunga pausa, la UE è di nuovo pronta a discutere l'espansione dei propri confini", scrive il Financial Times.

La Commissione Europea ha presentato la strategia secondo cui alcuni Paesi dei Balcani potranno entrare nella UE entro il 2025, riferisce il Financial Times.

Uno degli argomenti a favore dell'ingresso dei Paesi balcanici nell'UE è, secondo l'autore, la loro posizione geografica: sono circondati da Stati membri dell'Unione Europea. Non si può gettare alle ortiche la stabilità ottenuta con il duro lavoro dopo i conflitti degli anni '90. Inoltre da un punto di vista geografico questi Paesi sono molto importanti per controllare il fenomeno migratorio.

Anche se le ex repubbliche jugoslave sono ancora lontane dai criteri per l'adesione all'Unione Europea, l'Europa non dovrebbe rinunciare alle sue intenzioni. Altrimenti la Russia e la Turchia prenderanno il suo posto, è convinto il giornale britannico.