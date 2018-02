“La Russia deve aumentare la copertura mediatica all'estero”

Alla Russia serve aumentare il numero di trasmissioni di notizie all'estero in modo che la sua voce possa essere ascoltata nei Paesi stranieri: in questo caso sarà una vittoria mediatica e politica molto importante, ha affermato Leonid Slutsky, il presidente della commissione Esteri della Duma.

"Dobbiamo fare in modo di poter essere ascoltati… Per fare questo, è necessario aumentare il volume delle trasmissioni estere, anche attraverso i mezzi di comunicazione elettronici. Necessitano del minimo sostegno del governo. E' un compito che deve essere risolto", ha affermato il deputato durante una trasmissione.

Il politico ha inoltre preso atto che purtroppo la Russia non è ascoltata nel mondo. Ha ricordato che persino tra gli anni '80 e '90 le trasmissioni dell'Unione Sovietica erano molto di più rispetto allo stato attuale, nonostante non esistesse internet.

"Quando riusciremo ad essere ascoltati nel mondo affinchè la gente non conosca la Russia per quello che viene raccontato dai loro media, ma conoscano il Paese per quello che diciamo noi stessi… Non sarà solo un'importante successo informativo, ma di fatto una politica vittoria", ha aggiunto Slutsky.