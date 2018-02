Il segretario di Stato americano Rex Tillerson ha detto ai giornalisti a Bogotà che lui e il presidente colombiano Juan Manuel Santos durante un incontro all’inizio della giornata hanno discusso su come ripristinare la democrazia in Venezuela.

"Abbiamo avuto una discussione molto ampia… per ripristinare la democrazia in Venezuela", ha detto Tillerson in una conferenza stampa congiunta insieme a Santos.

"Abbiamo il cuore spezzato da quello che sta succedendo in Venezuela."

Tillerson ha detto che hanno anche discusso del ritorno del Venezuela alla sua costituzione e alla sua "assemblea debitamente eletta".