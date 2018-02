Siria, Abdrakhmanov: Prossimo incontro ad Astana verso fine febbraio

Il prossimo incontro sulla risoluzione della questione siriana potrebbe svolgersi ad Astana, in Kazakhstan, a fine febbraio: lo ha dichiarato il ministro degli esteri kazako Kairat Abdrakhmanov.

"Secondo le informazioni ricevute dai rappresentanti degli stati garanti del processo di Astana… le parti si stanno preparando per il prossimo round di colloqui ad Astana come era stato concordato in precedenza". L'incontro è previsto quindi, ha spiegato il ministro, "all'incirca verso la fine di febbraio, ma le informazioni richiedono la conferma finale dai paesi garanti".