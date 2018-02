Cina ritiene la dottrina militare USA "giustificazione per espandere arsenale nucleare"

Le distorsioni della politica di Pechino nella dottrina militare degli Stati Uniti sono solo un pretesto per giustificare l'espansione del proprio arsenale nucleare, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Geng Shuang.

"Il documento degli Stati Uniti ambisce a trovare una scusa per giustificare l'espansione e il rafforzamento del proprio arsenale nucleare tramite le deliberate distorsioni della politica e delle azioni cinesi. Auspichiamo che gli Stati Uniti rinuncino alle vecchie idee della guerra fredda e smettano di prendere in considerazione le relazioni tra gli Stati dal punto di vista conflittuale," — ha detto Geng Shuang.

Ha osservato che "la Cina non ha mai partecipato e non intende partecipare alla corsa per le armi nucleari e manterrà il suo potenziale nucleare al livello minimo".

Secondo il diplomatico, Pechino persegue questa politica da oltre mezzo secolo, dal momento in cui il Paese è entrato in possesso di armi nucleari.

Nel fine settimana il ministero della Difesa cinese aveva affermato in un suo commento che gli Stati Uniti avevano gonfiato la minaccia del potenziale nucleare della Cina e Pechino si oppone a queste ricostruzioni assurde e spericolate.

Il Pentagono ha reso pubblica la nuova dottrina nucleare americana venerdì: presta molta attenzione allo sviluppo delle forze nucleari russe, inoltre tra le potenziali minacce vengono menzionate la Corea del Nord, l'Iran e la Cina. Inoltre il Pentagono svilupperà testate nucleari di bassa potenza e investirà per la modernizzazione e lo sviluppo degli elementi della sua "triade nucleare". Allo stesso tempo gli Stati Uniti hanno dichiarato di essere favorevoli alla riduzione delle armi nucleari, ma hanno criticato il trattato proposto dall'ONU per vietare questo tipo di armi completamente, dal momento che non corrisponde agli interessi dell'attuale agenda.