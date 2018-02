Ajaccio, successo della manifestazione dei nazionalisti corsi prima della visita di Macron

I manifestanti sono sfilati per le vie di Ajaccio con uno stendardo con la scritta "Democrazia e rispetto per il popolo corso".

La manifestazione a sostegno delle richieste avanzate dai nazionalisti corsi alle autorità centrali francesi ha registrato tra le 22/25mila presenze. Lo ha riferito il canale BFM riferendosi agli organizzatori della manifestazione svoltasi oggi ad Ajaccio.

La manifestazione è stata organizzata tre giorni prima della visita del presidente francese Emmanuel Macron in Corsica su appello dei nazionalisti.

"Siamo lieti che il popolo corso ha risposto al nostro appello, — ha detto il presidente del Parlamento regionale della Corsica Jean-Guy Talamoni. — Credo che in futuro la gente si mobiliterà per sostenerci con il loro voto." A sua volta il leader del partito "Per la Corsica" Gilles Simeoni ha sottolineato che la manifestazione è diventato "un segnale forte inviato dal popolo corso".

In precedenza Talamoni aveva riferito che i nazionalisti corsi intendevano avviare colloqui con Parigi sull'autonomia dell'isola. Anche prima delle elezioni regionali locali svoltesi il 10 dicembre, per ottenere il più ampio consenso possibile tra gli elettori, i nazionalisti avevano ammorbidito la loro posizione rinunciando all'obiettivo dell'indipendenza dalla Francia dichiarando di ambire ad una maggiore autonomia.

Chiedono inoltre al governo centrale una serie di modifiche alla Costituzione, in particolare di riconoscere il corso come lingua ufficiale nell'isola insieme al francese, così come introdurre lo status di residente locale per frenare la speculazione immobiliare.

La diretta dalla manifestazione: