Capo del Pentagono cita le parole dell'inno ucraino

"Oggi ancora una volta voglio ribadire il nostro sostegno al popolo ucraino nella lotta per l'indipendenza e l'integrità territoriale del Paese. Il vostro popolo ha pagato un prezzo elevato per questo. "Metteremo anima e corpo per la nostra libertà": queste parole dell'inno nazionale riflettono la lotta per l'indipendenza", — ha detto Mattis.

L'incontro tra i due ministri si è svolto negli Stati Uniti il 3 febbraio. Secondo la rappresentante ufficiale del Pentagono Dana White ha detto su Twitter, durante l'incontro le parti hanno discusso della cooperazione militare bilaterale.