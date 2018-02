In Crimea manifestazione contro le sanzioni occidentali

La manifestazione è stata autorizzata dalle autorità locali. Organizzatore dell'evento è stato il movimento patriottico giovanile della Crimea "Osnova" ("Base"). Alla manifestazione hanno preso parte lavoratori, studenti, cosacchi e rappresentanti di vari partiti politici. Sono venuti ad esprimere solidarietà con i dimostranti il presidente del Parlamento della Crimea Vladimir Konstantinov ed i deputati della Duma Konstantin Bakharev, Svetlana Savchenko ed Andrey Kozenko.

I dimostranti hanno mostrato cartelloni e striscioni con scritte come "Le sanzioni uniscono", "Le sanzioni non spaventano la Russia", "Abbasso le sanzioni", "La Crimea resterà russa", "Vinceremo" ed altri simili. Alla fine della manifestazione un grande tricolore russo e la bandiera della Repubblica di Crimea sono stati srotolati come simboli di unità e solidarietà.

Parlando con i giornalisti, Konstantinov ha detto che gli abitanti della Crimea sono indifferenti rispetto alle sanzioni occidentali. "Vediamo l'atteggiamento della gente, non drammatizzano. Le sanzioni ovviamente sono offensive. Se non esistessero gli aerei verrebbero da tutta Europa, ma sicuramente accadrà. L'economia si sta sviluppando, le persone vivono in prosperità ", ha detto.

Le misure restrittive contro la Crimea sono state introdotte nel 2014 dopo la riunificazione con la Russia.