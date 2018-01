Foreign Policy: la retorica di Trump potrebbe costare la leadership americana nella NATO

Le affermazioni irriverenti di Donald Trump contro la NATO e l'Unione Europea durante la campagna elettorale, hanno indotto l'Europa a mettere in dubbio il futuro della NATO e delle relazioni transatlantiche nel suo complesso, scrive la rivista americana riferendosi alle dichiarazioni di alti funzionari di Bruxelles e Washington.

Come osserva la rivista, l'incertezza statunitense diventa fonte della crescita dei sentimenti anti-NATO in Europa e di chi chiede la riconciliazione con la Russia, nonostante gli sforzi dei falchi americani per convincere gli europei a sostenerli.

L'assenza di entusiasmo di Trump verso la NATO, scrive Foreign Policy, ha rafforzato la posizione degli avversari della NATO su entrambe le sponde dell'Atlantico, che "ancora una volta hanno ripreso a sollecitare l'Europa ad assumersi le responsabilità per la propria sicurezza, piuttosto che fare affidamento esclusivamente sugli Stati Uniti."