Il lord britannico Michael Spicer, criticando la Costituzione europea, ha affermato che in UE non c’è democrazia come in Russia e in Cina. Lo riporta il Daily Express.

Lord Spicer ha duramente criticato Bruxelles per la mancanza di feedback da parte delle autorità dell'Unione Europea con gli elettori e, dubitando della sua natura democratica, l'ha paragonata a Russia e Cina.

"In nessuna parte della Costituzione europea si parla di una relazione diretta tra l'elettorato e il governo. Pertanto, l'UE non è democratica. In questo è simile alla Cina e alla Russia ", ha sottolineato il parlamentare.

Secondo Spicer, l'uscita del Regno Unito dall'UE consentirà di ripristinare questo "elemento chiave della democrazia".

"Questo è il punto principale che è stato realizzato durante il referendum britannico. Qualsiasi annullamento di questa decisione sarebbe una negazione della legittimità di questo voto ", ha aggiunto il politico.

Non è la prima volta che Lord Spicer attira l'attenzione della stampa con affermazioni sulla Brexit. L'anno scorso ha suggerito che fosse Bruxelles a dover pagare il compenso alla Gran Bretagna per il suo ritiro dall'UE, e non il contrario.