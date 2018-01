"Netanyahu chiederà a Putin di rivedere l'accordo nucleare con l'Iran"

Secondo Netanyahu, discuterà con Putin del rafforzamento del coordinamento tra le forze armate dei due paesi in Siria. Quali altre questioni saranno toccate dai due leader durante l'incontro?

Alexander Eterman, analista indipendente israeliano:

"Netanyahu sta cercando di dimostrare di essere un grande diplomatico e di ottenere grandi risultati internazionali. Trascorre molto tempo all'estero e cerca di avere il maggior numero d'incontri, in linea di principio questa è la sua linea. Non so come Israele possa aiutare la Russia, ad eccezione di piccole cose nell'ambito della cooperazione militare. Ma chiederà a Putin di aderire allo schema americano per la revisione dell'accordo nucleare con l'Iran".

Nel 2017 Netanyahu si è recato in visita due volte in Russia ed ha parlato via telefono con Putin non meno di sei volte.