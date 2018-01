M.O., ambasciatore palestinese: Nessun colloquio in programma con Israele

Non sono stati programmati colloqui diretti tra i leader della Palestina e Israele: lo ha detto l'ambasciatore palestinese in Russia Abdel Hafiz Nofal.

"No, questo non è in programma, assolutamente. Non ci sono piani per un incontro fra Abbas e Netanyahu al momento": così ha risposto l'ambasciatore alla domanda se colloqui diretti tra il presidente palestinese Mahmoud Abbas e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu fossero possibili sui risultati delle visite dei due leader a Mosca il 12 febbraio e il 29 gennaio, rispettivamente.