Politico russo rivela lo scopo delle nuove sanzioni americane contro Mosca

Venerdì gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni contro 21 cittadini russi e ucraini (soprattutto delle autoproclamate Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk), così come 9 società registrate in Ucraina e Russia.

Come notato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, queste misure sono state intraprese per la situazione in Ucraina.

"Con le sanzioni contano di creare difficoltà economiche in Russia per avviare un nuovo ciclo di processi distruttivi all'interno del Paese", ha dichiarato Zyuganov durante una riunione del Partito Comunista Russo.