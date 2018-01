Senatore russo spiega come fermare il programma nucleare della Corea del Nord

"E' molto probabile che i test nucleari e missilistici della Corea del Nord continueranno fino a quando sussisterà il rischio di ingerenza negli affari interni di Pyongyang e dei tentativi di cambiare il regime dall'esterno, come è avvenuto in molti altri Paesi. L'ingerenza negli affari interni degli altri Stati è uno degli strumenti di politica estera più utilizzati dagli USA. In Corea del Nord hanno osservato attentamente gli eventi in Iraq e Libia, traendo le necessarie conclusioni", — ha affermato il senatore durante la sua visita in Giappone.

"Rompere questa spirale è possibile solo attraverso garanzie reciproche: la rinuncia al programma nucleare in cambio dell'abbandono dei tentativi di interferire negli affari interni della Corea del Nord e la garanzia del rispetto della sovranità. Senza questo la spirale è senza fine," — ha osservato il senatore russo.

Kosachev ha sottolineato che nelle posizioni di Tokyo e Mosca sulla questione nordcoreana ci sono differenze, tuttavia non sono strategiche ma tattiche. Secondo il senatore, se da un lato il Giappone è in linea con gli Stati Uniti per esercitare una maggiore pressione su Pyongyang, la Russia e la Cina ritengono necessario usare "un duplice approccio": oltre alla pressione serve una de-escalation militare nella penisola coreana e nella regione nel suo complesso.

"In questo contesto è opportuno parlare dei piani del Giappone per schierare il sistema di difesa anti-missile Aegis Ashore. A nostro avviso questa scelta provoca ulteriori preoccupazioni in Corea del Nord", — ritiene il senatore.