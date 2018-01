Netanyahu discuterà con Putin il coordinamento tra militari russi e israeliani in Siria

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di voler discutere lunedì nella capitale russa il rafforzamento del coordinamento tra le forze armate dei due Paesi in Siria ed altre questioni importanti per la sicurezza dello Stato ebraico.

"Domani andrò a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Discuterò i vari eventi nella regione, il consolidamento del coordinamento della sicurezza tra l'esercito israeliano e le truppe russe in Siria, oltre a una serie di altre questioni importanti per la sicurezza d'Israele", — ha dichiarato Netanyahu intervenendo nel consiglio dei ministri.

Tra la Russia ed Israele esiste un meccanismo di comunicazione entrato in vigore dall'autunno 2015, con l'obiettivo di evitare incidenti militari durante lo svolgimento della campagna antiterroristica delle forze russe in Siria.