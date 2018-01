Milos Zeman è in testa al secondo turno delle elezioni presidenziali ceche con il 52% dei voti. Lo riferisce il dipartimento di statistica locale.

Sulla base dei risultati del conteggio dei risultati dal 95% dei seggi elettorali, Zeman ha ricevuto il 52,26% dei voti, lasciando indietro il suo avversario Jiří Dragos con il 47,8%.

Per Zeman hanno votato circa 2,64 milioni di persone, per Dragos circa 2,42 milioni. Zeman ha vinto in 11 delle 13 regioni, perdendo solo a Praga e nella Boemia centrale.

L'insediamente del presidente si terrà al Castello di Praga l'8 marzo.