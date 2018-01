Opposizione siriana annuncia boicottaggio della conferenza di Sochi

"Il comitato diplomatico delle forze rivoluzionarie e di opposizione della Siria dichiara il boicottaggio della conferenza di Sochi convocata dalla Russia il 29-30 gennaio", si legge in un comunicato.

La conferenza tra le parti siriane in conflitto è prevista per fine gennaio. Su proposta del ministero degli Esteri russo sono stati invitati a prendervi parte 1.600 rappresentanti della società siriana, nonché sono stati invitati come osservatori i diplomatici delle Nazioni Unite, così come i rappresentanti di vari partner regionali e internazionali.

L'inviato speciale del Cremlino per la Siria Alexander Lavrentev aveva in precedenza osservato che l'obiettivo del congresso è quello di avviare i lavori per scrivere la nuova Costituzione della Siria.