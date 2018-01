Per Ankara "prematuro" discutere la proposta americana su zone di sicurezza in Siria

La Turchia ritiene troppo prematura la proposta statunitense per creare una zona di sicurezza di 30 chilometri nel nord della Siria per la mancanza di fiducia tra i due Paesi, ha dichiarato il capo della diplomazia di Ankara Mevlut Cavusoglu.

Nella giornata di ieri il ministro degli Esteri Cavusoglu aveva affermato che gli Stati Uniti avevano proposto alla Turchia di creare nel nord della Siria una zona di sicurezza di 30 chilometri per evitare scontri tra militari turchi e statunitensi.

Stati Uniti e Turchia nutrono profonde divergenze sulla fornitura di armi americane ai gruppi armati curdi in Siria.

"Tra noi e gli Stati Uniti manca la fiducia. Finchè non verrà ripristinata, fino a quando non verranno intraprese azioni in questa direzione, penso che sia inopportuno discutere questi temi. Non sappiamo quali siano le loro intenzioni, ma occorre prima eliminare il clima di sfiducia", il giornale Yavi Safak riporta le parole di Cavusoglu.

Damasco ha condannato fermamente l'operazione militare della Turchia ad Afrin, rilevando che è una città indivisibile della Siria. Riguardo la situazione ad Afrin la diplomazia russa ha esortato tutte le parti alla moderazione e al rispetto dell'integrità territoriale della Siria.