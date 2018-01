"Americani si nascondono dalla delegazione russa al Forum di Davos"

Gli americani evitano la delegazione russa al Forum Economico Mondiale di Davos e scappano dalle discussioni, ha dichiarato in una sessione dell'evento internazionale il vice premier russo Arkady Dvorkovich.

"Quando vi chiedete dell'efficacia delle attuali sanzioni: il vostro segretario del Tesoro ha detto che le sanzioni contro la Corea del Nord e l'Iran saranno efficaci… Parliamo delle sanzioni degli Stati Uniti, ma queste sanzioni non sono la cosa più interessante del mondo, sono una questione insignificante, non dovremmo sprecarci così tanto tempo, dobbiamo solo lavorare in modo più efficiente e proficuo invece di discutere le sanzioni", ha detto Dvorkovich.

"Non è la Russia che scappa dal dialogo, la Russia non è chiusa. Gli americani ci evitano nascondendosi a Davos, un piccolo paesino, ma non vogliono parlare. Si nascondono dalle vere discussioni," — ha aggiunto.