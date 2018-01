Elezioni in Russia, Petersen capo osservatori Osce

Sarà Jan Petersen a guidare la missione dell'Osce per il monitoraggio delle presidenziali in Russia. Petersen ha guidato una serie di missioni analoghe per conto dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione e dell'Ufficio europeo per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR), specie nei Paesi postcomunisti.

In particolare in Moldavia nel 2014, in Polonia nel 2015 e nella repubblica di Macedonia nel 2016. Gli osservatori OSCE / ODIHR arriveranno in Russia all'inizio di febbraio per discutere i termini della logistica della loro missione di osservatori.

La missione sarà composta da 500 funzionari. Le elezioni presidenziali russe si terranno domenica 18 marzo, mentre la campagna elettorale è iniziata il 18 dicembre scorso.