Siria, Lavrov: Curdi invitati al Congresso nazionale di dialogo

"Per quanto riguarda il ruolo dei curdi nel futuro processo politico, esso dovrebbe essere assicurato in base a una piattaforma comune in cui tutte le forze politiche etniche, confessionali e siriane sono esortate a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale della Siria. Partendo da ciò, i rappresentanti curdi sono stati inclusi nella lista degli invitati al Congresso nazionale di dialogo siriano che si terrà a Sochi la prossima settimana" ha spiegato Lavrov durante una conferenza stampa.