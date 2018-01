Mosca accusa gli USA di voler prendere il controllo del confine turco-siriano

"Da tempo prestiamo attenzione al fatto che gli Stati Uniti hanno intrapreso la strada per creare autorità alternative su gran parte del territorio siriano. Washington realizza apertamente e senza farsi pubblicità le forniture di armi moderne in Siria ai gruppi armati che collaborano con loro, prima di tutto le unità curde delle Forze Democratiche Siriane," — ha detto Lavrov in una conferenza stampa dopo i colloqui con il ministro degli Esteri dello Yemen.

"Questo corso di grave ingerenza nella politica siriana è stato confermato pochi giorni fa con la creazione di alcune forze di sicurezza nelle zone di confine con la Turchia e l'Iraq. Poi sono state fatte delle goffe confutazioni, ciononostante tutte queste azioni per prendere il controllo del territorio siriano al confine con Iraq e Turchia sono proseguite", ha aggiunto il ministro degli Esteri russo.

In precedenza i media avevano riferito che la coalizione guidata dagli Stati Uniti aveva iniziato a formare in Siria le cosiddette "forze di sicurezza di confine" in collaborazione con le Forze Democratiche Siriane, un'alleanza di gruppi anti-Assad creata con il placet americano inizialmente per combattere i terroristi del Daesh. Questo gruppo, costituito in prevalenza da curdi, riceve assistenza militare direttamente dagli Stati Uniti.

La Turchia ha dichiarato che avrebbe preso tutte le misure per impedire la comparsa di "forze di sicurezza" curde in prossimità dei suoi confini. Il segretario di Stato americano Rex Tillerson aveva successivamente dichiarato che Washington non ha alcuna intenzione di creare "forze di confine" in Siria, osservando che la questione che aveva fatto adirare Ankara "era stata mal presentata".