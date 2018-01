Cina invita la Russia ad opporsi insieme alla pressione di Washington

Pechino e Mosca dovrebbero opporsi insieme alla pressione americana, ha dichiarato il rappresentante militare dell'Ambasciata cinese in Russia.

In un incontro con il presidente della commissione Difesa della camera alta del Parlamento russo Viktor Bondarev, il generale cinese ha notato che nella nuova strategia del Pentagono la Cina e la Russia sono considerate minacce dagli Stati Uniti.

"Gli Stati Uniti con i Paesi filo-atlantici dell'Europa contengono la Russia, mentre con gli alleati asiatici frenano la Cina", ha osservato il diplomatico militare.

A suo avviso Mosca e Pechino devono contrastare congiuntamente le minacce globali, nonché le "sfide degli Stati Uniti e dei loro alleati" per garantire la sicurezza non solo nelle loro regioni, ma in tutto il mondo.