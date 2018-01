Russia disposta ad intervenire per risolvere diplomaticamente il conflitto Yemen (VIDEO)

La Russia si aspetta che la difficile situazione umanitaria nello Yemen spingerà le parti coinvolte nel conflitto a mettere da parte le operazioni militari per passare ai negoziati, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

"I problemi che sono sorti sono legati a conflitti politici interni nel vostro Paese e all'intervento della coalizione araba. Ci auguriamo che la situazione umanitaria disastrosa incoraggerà tutte le parti coinvolte a passare immediatamente dalle operazioni militari ai negoziati per trovare una soluzione politica che riguardi tutte le forze yemenite", ha detto Lavrov in un incontro con il ministro degli Esteri yemenita.

"La Russia, in qualità di Paese che intrattiene rapporti con tutti senza eccezione, con i gruppi yemeniti e con tutti i protagonisti esterni che in qualche modo influenzano la situazione nello Yemen, è pronta a contribuire in qualsiasi modo", — ha aggiunto il capo della diplomazia russa.

Lavrov ha anche affermato che Mosca intende continuare il dialogo con gli Houthi e con le forze da cui dipende la situazione intorno allo Yemen.

"Continueremo il nostro dialogo con gli Houthi, con le altre associazioni politiche yemenite, con tutti gli Stati interessati, inclusa la coalizione araba, da cui dipende l'ulteriore sviluppo degli eventi nel paese e nelle zone limitrofe. Spingiamo tutti coloro che possono contribuire a rendere la situazione più calma e a passare da uno scenario militare a un dialogo politico a farlo il più presto possibile", — ha detto Lavrov ai giornalisti.

La conferenza stampa di Sergey Lavrov e il suo omologo yemenita Abdel Malik Al-Mahlafi: