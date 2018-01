Nuovo governo tedesco potrebbe iniziare il mandato a marzo

In precedenza il politico bavarese riteneva che il nuovo governo federale non si sarebbe formato prima di aprile. Ora Seehofer ha cambiato idea basandosi sul presupposto che "al congresso dei socialdemocratici verrà presa una decisione a favore delle trattative per il governo di coalizione".

"Dobbiamo avviare i colloqui per il governo di coalizione immediatamente dopo il congresso della SPD, che potrebbe concludersi all'inizio di febbraio. Ci sarà quindi la decisione del partito socialdemocratico. Il nuovo governo può giurare nella prima metà di marzo, molto prima di Pasqua", ha detto in un'intervista a Bild am Sonntag.