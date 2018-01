Mosca reagisce all'idea della Moldavia di chiedere risarcimento per "l'occupazione russa"

Il senatore russo Alexey Pushkov ha commentato le intenzioni della Moldavia di presentare il conto a Mosca per "l'occupazione" della Transnistria, indicando che questi tentativi sono destinati al fallimento.

"In Moldavia voglio ottenere dalla Russia miliardi per la fantomatica "occupazione" della Transnistria! E' la logica tipica dei parassiti: inventarsi una scusa e gridare " dateci i soldi!". Questi tentativi sono destinati a fallire. Che non ci pensino neppure. Perderebbero il mercato russo ed resterebbero senza niente", ha twittato il senatore russo.

​In precedenza il presidente del Parlamento della Moldavia Andrian Candu aveva accusato la Russia di violare il diritto internazionale ed aveva dichiarato di voler recuperare da Mosca miliardi di dollari per "l'occupazione" della Transnistria.

La Transnistria, una regione dove il 60% dei suoi abitanti sono russi e ucraini, ambiva a separarsi dalla Moldavia prima del crollo dell'Unione Sovietica, temendo che Chisinau volesse unirsi alla Romania. Nel 1992, dopo il fallimento delle autorità moldave di risolvere la questione con la forza, la Transnistria è diventata di fatto una regione al di fuori del controllo di Chisinau.