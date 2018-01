Corea del Nord, Cremlino risponde alle accuse e sospetti americani

"Accogliamo con favore i negoziati diretti tra le due Coree, crediamo che in questo contesto di dialogo diretto sia molto importante evitare qualsiasi azione o dichiarazione che potrebbe compromettere questo clima fragile dei colloqui," — ha detto Peskov ai giornalisti.

In precedenza il segretario di Stato americano Rex Tillerson aveva dichiarato ai giornalisti che la Russia non rispetta tutte le sanzioni delle Nazioni Unite imposte contro la Corea del Nord, in particolare quelle relative alle forniture di prodotti petroliferi.

In un'intervista con la Reuters il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che la Russia "non contribuisce affatto" a risolvere la questione nordcoreana. Inoltre, a suo avviso, Mosca cancellerebbe quello che sta facendo Pechino.

Peskov ha osservato che Mosca non ritiene sensato discutere "chi aiuta più o meno" a risolvere questa crisi.