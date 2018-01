Polonia auspica in aumento della presenza militare americana nel Paese

La Polonia spera nell'aumento del contingente militare statunitense nel suo territorio, ha dichiarato il ministro della Difesa Mariusz Blaszczak in onda sulla televisione locale.

Negli Stati Uniti ha avuto colloqui con il consigliere sulla sicurezza nazionale del presidente Donald Trump.

Al momento in Polonia si trovano circa 4mila militari statunitensi all'interno della brigata corazzata americana e delle forze multinazionali della NATO. Il precedente ministro della Difesa polacco Antoni Macierewicz aveva più di una volta affermato che Varsavia voleva dislocare sul territorio nazionale due brigate statunitensi.

"Ci aspettiamo una presenza più ampia dei militari statunitensi in Polonia. Garantiamo che questa presenza sarà utile non solo alla sicurezza della Polonia, ma anche a quella dell'intera Europa. Intendo l'Europa centro-orientale", ha affermato Blaszczak.

Ha inoltre riferito di condurre trattative per l'acquisto di armi americane", che verrebbero integrate con gli armamenti in dotazione alle truppe statunitensi in Polonia".