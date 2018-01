Usa-Russia, Antonov: Trump non rinuncerà a migliorare i rapporti

Il presidente Donald Trump non ha rinunciato al suo obiettivo di migliorare i legami degli Stati Uniti con la Russia, anche se le relazioni bilaterali si sono deteriorate nello scorso anno: lo ha detto l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov a Sputnik.

"Donald Trump — ha ricordato il diplomatico russo — è arrivato al potere con l'obiettivo di migliorare i legami bilaterali. Sono sicuro che il presidente non ha rinunciato a questo obiettivo, ma non è riuscito a raggiungerlo". Antonov ha aggiunto che "i legami USA-Russia si sono deteriorati nel corso dell'ultimo anno in quanto sono diventati ostaggio della lotta politica interna negli Stati Uniti".

La Russia e gli Stati Uniti non sono avversari, ma partner strategici la cui collaborazione è stata testata nel tempo, ha detto Antonov.

"Credo fermamente — ha spiegato — che noi non siamo nemici o oppositori degli Stati Uniti, nonostante il fatto che alcuni promuovano una tale narrazione. Siamo partner — ha concluso — che sono stati testati dal tempo, partner la cui amicizia è stata testata in combattimento e dallo ‘spirito dell'Elba'".

Secondo l'ambasciatore russo gli Stati Uniti e la Russia dovrebbero lavorare insieme su varie questioni, tra cui il contenimento delle ambizioni nucleari nordcoreane e la risoluzione del conflitto siriano.

"Ci sono molte aree — ha spiegato — in cui la Russia e gli Stati Uniti dovrebbero cooperare più da vicino, in primo luogo, per contrastare il terrorismo internazionale. Siamo uniti dalla necessità di contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa, di risolvere la questione siriana, di contenere le ambizioni nucleari della Corea del Nord e di eliminare altre fonti di tensione internazionale".