Russia, è entrato in funzione il sito pre-elettorale di Vladimir Putin

Il motto del sito è: "Un presidente forte per una Russia forte". Al suo interno è possibile trovare notizie aggiornate sulla campagna elettorale di Vladimir Putin, la biografia del presidente e altre informazioni.

Le elezioni presidenziali in Russia si terranno il 18 marzo 2018. la candidatura di Putin è stata supportata da 400 mila firme dei cittadini, 100 mila in più del minimo richiesto. Come sottolineato in precedenza dal portavoce del consiglio elettorale, Andrei Kondrashov, la raccolta di firme continua, in modo che tutti possano esprimere il proprio sostegno a Vladimir Putin.