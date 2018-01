Palestina, Olp chiede finanziamenti ai Paesi musulmani

"Chiediamo finanziamenti per l'Olp, l'unico rappresentante legittimo del popolo palestinese, per sostenere la fermezza dei palestinesi nella Gerusalemme occupata, per aiutare le famiglie delle vittime, dei feriti e dei prigionieri", si legge in un comunicato dell'organizzazione.

L'Olp ha aggiunto che sono necessari fondi alla luce delle minacce statunitensi di interrompere il finanziamento dell'agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA). L'amministrazione americana aveva precedentemente congelato il finanziamento da 125 milioni $ all'agenzia. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva affermato che i palestinesi non sono interessati ai negoziati di pace con Israele, sollevando dubbi sull'opportunità dei finanziamenti da centinaia di milioni di dollari a beneficio della Palestina.