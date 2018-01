Zeman vince il primo turno delle presidenziali in Repubblica Ceca

Il primo turno delle elezioni presidenziali della Repubblica Ceca si è svolto tra il 12 e il 13 gennaio.

"Nel secondo turno delle elezioni presidenziali sfiderà Zeman l'ex presidente dell'Accademia delle Scienze Jiří Drahoš, arrivato secondo al primo turno con il 26,3% dei voti".

I cittadini cechi si recheranno alle urne per il ballottaggio il 26 e 27 gennaio.

Nel primo turno secondo i dati parziali hanno votato per il presidente uscente circa poco meno di 2 milioni di elettori, mentre per il candidato europeista 1 milione e 250mila. Zeman ha vinto in tutte e 13 le regioni del Paese.