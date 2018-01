Bielorussia esclude rapporti d'amicizia con la UE a danno della Russia

Minsk non intende instaurare stretti legami con l'Unione Europea a scapito della Russia, ha dichiarato il ministro degli Esteri bielorusso Vladimir Makei.

"Stiamo sviluppando le nostre relazioni economiche, commerciali e politiche con l'Unione Europea, ma allo stesso tempo diciamo ai nostri partner che non siamo in alcun modo intenzionati ad essere amici a scapito della Russia, o contro o a danno della Russia", — ha detto Makei in un'intervista con l'agenzia di stampa cinese Xinhua. Il testo è stato pubblicato sul sito web del ministero degli Esteri bielorusso.

Secondo il capo della diplomazia di Minsk, la Bielorussia può restare in piedi solo grazie a buone relazioni con tutti i protagonisti regionali e globali e in politica estera aderisce al principio del non-confronto.

"Siamo davvero al crocevia tra Oriente e Occidente: questo è il destino della Bielorussia. Sentiamo su di noi tutte le conseguenze negative che derivano dal presente confronto nella regione," — ha detto il ministro degli Esteri.

Ha inoltre esortato la Russia e l'Unione Europea a rinunciare ai toni da confronto.

Makei ha ricordato che al vertice del Partenariato orientale svoltosi a Bruxelles lo scorso novembre la Bielorussia "aveva affermato chiaramente che non avrebbe permesso nessun riferimento anti-russo nella dichiarazione finale di questo vertice".

"Penso che a Mosca vedano che la Bielorussia intende sviluppare relazioni costruttive e reciprocamente vantaggiose con tutti i partner, non a spese della Russia e non a danno della Russia", ha aggiunto.

Il ministro ha sottolineato che Minsk considera Mosca come il partner strategico numero uno in tutti i campi.