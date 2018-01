Corea, Trump: Probabilmente ho un buon rapporto con Kim Jong-un

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto in un’intervista al Wall Street Journal che probabilmente ha un buon rapporto con il leader nordcoreano Kim Jong-un.

"Probabilmente ho un ottimo rapporto con Kim Jong-un" ha dichiarato il leader americano.

Alla domanda se avesse parlato con Kim, Trump ha risposto: "Non voglio commentare, non sto dicendo che l'ho sentito o no".