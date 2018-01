Le due Coree ripristinano canale di comunicazione militare per le emergenze

La Corea del Nord ha accettato di ripristinare la linea rossa con i militari sudcoreani per evitare incidenti nel Mar Giallo, riferisce l'agenzia stampa di Seul Yonhap.

Secondo quanto riferito, la delegazione nordcoreana ha notificato la decisione alla parte sudcoreana durante i negoziati intergovernativi.

I militari sudcoreani hanno già verificato i contatti con la Corea del Nord sulla costa occidentale.

"Al momento attuale le autorità delle due Coree possono entrare in contattato nel settore occidentale. Da parte nostra abbiamo deciso di riprendere il funzionamento della linea," — Yonhap riporta le parole di una fonte della delegazione sudcoreana nei negoziati.

Secondo l'interlocutore dell'agenzia, restano da risolvere alcuni "problemi tecnici".

Questo canale era stato sospeso sullo sfondo dell'escalation della crisi nella penisola coreana.

Oggi la Corea del Nord e la Corea del Sud hanno avviato negoziati per trovare i modi per migliorare le relazioni e per la possibile partecipazione degli atleti nordcoreani alle Olimpiadi di Pyeongchang.

Allo stesso tempo Seul ha proposto alla Corea del Nord di riprendere il dialogo sulla denuclearizzazione della penisola il prima possibile.