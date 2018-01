Turchia dà il via ad inchiesta contro 4 Paesi europei per islamofobia

Il parlamento turco ha istituito una propria commissione d'inchiesta per far luce sull'islamofobia di quattro Paesi membri della UE, segnala l'agenzia Belga.

I deputati concentreranno la loro attenzione in quegli Stati in cui, a loro avviso, "si è osservata la maggior parte delle manifestazioni di islamofobia: Austria, Germania, Francia e Belgio". I deputati turchi hanno intenzione di ottenere l'autorizzazione da questi Paesi per condurre le indagini sul posto. La commissione darà il via ai lavori il 9 gennaio.

L'agenzia caratterizza l'iniziativa del parlamento turco come la risposta alle numerose osservazioni razziste dei cittadini austriaci, dopo che sui media è circolata la notizia secondo cui il primo nato a Vienna nel 2018 è una bambina di origine turca.

Non è la prima volta che l'Austria viene accusata di attaccare i musulmani. Ad esempio lo scorso giugno la comunità islamica in Austria aveva duramente criticato l'allora ministro degli Esteri Sebastian Kurz, che aveva proposto di chiudere gli asili islamici. I musulmani residenti in Austria avevano definito la proposta del ministro inaccettabile.