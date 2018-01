Capo diplomazia iraniana vuole incontrare i rappresentanti della UE

Zarif ha osservato che l'incontro sarà dedicato alla "politica distruttiva degli Stati Uniti verso il piano d'azione globale dell'accordo".

La data e il luogo dell'incontro non vengono specificati.

Secondo Zarif, i rappresentanti di tre Paesi europei — Gran Bretagna, Francia e Germania — dovrebbero prendere parte all'incontro sull'accordo sull'atomo iraniano.

Secondo l'agenzia Mehr, il capo della diplomazia iraniana ha in aggiunta smentito le notizie secondo cui nell'incontro si sarebbero discusse le proteste antigovernative scoppiate in Iran alla fine dello scorso anno.

In precedenza il ministro degli Esteri tedesco Sigmar Gabriel aveva dichiarato che l'Unione Europea era intenzionata ad invitare Zarif per discutere le proteste in corso nel Paese e la reazione delle autorità.

L'attuale amministrazione statunitense critica duramente l'accordo e minaccia di uscirne, definendolo come "il peggiore possibile" per gli USA.

Nelle grandi città dell'Iran, tra cui Teheran, Mashhad, Isfahan e Rasht, dal 28 dicembre si registrano manifestazioni antigovernative. Il presidente Hassan Rouhani ha affermato che le proteste sono dovute a problemi interni nel Paese e allo stesso tempo sono fomentate da altri Paesi. Secondo i media, almeno 20 persone hanno perso la vita durante le proteste. Circa 450 persone sono state arrestate negli ultimi tre giorni durante le proteste antigovernative a Teheran.