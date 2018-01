In Russia sicuri, USA attaccano l'Iran su tutti i fronti

Lo ha dichiarato a RIA Novosti il vicepresidente della commissione Difesa e Sicurezza del Consiglio della Federazione Franz Klintsevich.

In precedenza l'ambasciatrice degli Stati Uniti presso l'ONU Nikki Haley aveva messo in guardia le autorità iraniane dal fatto che il mondo segue da vicino le loro azioni in relazione alle proteste esplose nel Paese. Secondo la Haley, l'Iran "è stato segnato".

"Non vedo la necessità di spiegare il significato per gli Stati Uniti "di essere segnato", l'Iraq e la Libia sono nella mente di tutti. Ma chi ha dato il diritto al rappresentante degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite di parlare a nome del mondo e ancora di più a minacciare un Paese sovrano?" — si chiede Klintsevich.

Secondo il senatore russo, nella tradizione politica americana non è una consuetudine guardare lontano.

"Oggi gli Stati Uniti sono spinti dal desiderio di "far crollare l'Iran, che negli ultimi anni è senza dubbio diventata una pedina importante in Medio Oriente. In ultima analisi, l'obiettivo principale per gli Stati Uniti è l'alleanza trilaterale formatasi nella regione tra Russia, Iran e Turchia," — è convinto il senatore.

Secondo lui, nessuno negli Stati Uniti pensa che l'Iran non è come l'Iraq o la Libia.

"La destabilizzazione di questo Paese con un grande potenziale militare farebbe esplodere definitivamente il Medio Oriente. Per far uscire dai binari giusti l'Iran gli Stati Uniti sono persino disposti a ricattare il mondo intero con la cancellazione unilaterale dell'accordo nucleare. Tutto questo non è altro che un attacco contro l'Iran su tutti i fronti," — ha detto il senatore.

"Per quanto riguarda la cosiddetta rivoluzione colorata, che stanno cercando di promuovere oggi in Iran dall'esterno, mi permetto di dire che è apertamente di natura geopolitica", — ha osservato Klintsevich.

"Ma dopo tutto il problema non è nemmeno questo. Nessuna rivoluzione colorata ha portato prosperità alla gente, ma solo dolore e sangue. L'Iran si sta solo ora riprendendo dalla Rivoluzione Islamica della fine degli anni '70 del secolo scorso, eliminando le gravi contraddizioni, pertanto un nuovo conflitto interno potrebbero avere sul Paese conseguenze disastrose: non serve interferire negli affari dell'Iran, può tranquillamente risolvere i propri problemi", — ha concluso Klintsevich.

Nelle grandi città dell'Iran, tra cui Teheran, Mashhad, Isfahan e Rasht, dal 28 dicembre si registrano manifestazioni antigovernative. Il presidente Hassan Rouhani ha affermato che le proteste sono dovute a problemi interni nel Paese e allo stesso tempo sono fomentate da altri Paesi. Secondo i media, almeno 20 persone hanno perso la vita durante le proteste.

Il procuratore generale Mohammad Jafar Montazeri ha parlato di un complotto di Stati Uniti, Israele e Arabia Saudita per fomentare disordini nel Paese.