Turchia tende la mano alla Germania per superare la crisi diplomatica

"Sì, ci sono differenze, ci sono stati problemi, le tensioni si sono anche aggravate, tuttavia abbiamo la stessa opinione e condividiamo il desiderio comune di superare queste differenze e tensioni attraverso il dialogo", — ha detto il ministro turco nel corso di una conferenza stampa congiunta con il capo della diplomazia tedesca Sigmar Gabriel.

L'incontro tra i due ministri si è svolto a Goslar, la città natale di Gabriel. La conferenza stampa è stata trasmessa dall'edizione tedesca di RT.

Cavusoglu ha preso atto che i punti di vista dei due Paesi non convergono in ogni questione. Come esempio ha citato i negoziati sull'adesione della Turchia all'Unione Europea. Ciononostante in questa situazione è possibile ottenere un risultato reciprocamente vantaggioso per tutte le parti.

In conclusione il capo della diplomazia turca ha aggiunto che entrambi i Paesi vogliono "rimettere i rapporti sul binario giusto e persino migliorarli". Cavusoglu ha affermato che sarebbe contento di accogliere Gabriel a breve in Turchia

Le relazioni tra Ankara e Bruxelles sono peggiorate dopo il tentato colpo di stato in Turchia nell'estate del 2016: l'Unione Europea ha criticato la dura reazione delle autorità turche, gli arresti di massa ed altre misure di Ankara ed ha sospeso i negoziati per l'ingresso della Turchia nell'Unione Europea.